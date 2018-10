Edmond de Rothschild : annonce plusieurs nominations

09/10/2018 | 15:06

Edmond de Rothschild Asset Management annonce aujourd'hui plusieurs nominations au sein des équipes de gestion.



Kris Deblander prend les fonctions de Directeur des Gestions Actions et Dettes d'Entreprises. Marc Halperin devient Co-Responsable de la Gestion Actions européennes.



Jacques-Aurélien Marcireau est nommé Co-Responsable Actions internationales et Directeur adjoint des Gestions Actions en charge d'une mission transversale sur l'innovation.



Ces nominations prennent effet immédiatement.



