Euronext Lisbonne

Bonjour à tous, Je suis novice en bourse et je ne comprends pas quelque chose. Je suis client sur Keytrade et je souhaite acheter cette action EDP et elle est à 2,6€ . J'imagine donc qu'il ne s'agit pas exactement de la même action. Quelqu'un peut il m'expliquer comment faire pour bien acheter sur euronext lisbonne EDP qui est aujourd'hui à 2,54€ ?? Merci beaucoup