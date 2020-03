Forums > Forum EDP Renováveis, S.A.

Fil d'actualité Discussions EDP Renováveis, S.A. Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue MATIERE, PRIMAIRE, LE VENT versus GRATUIT Haussier Cours d'entrée : 4.669 JE SUIS OBSEDÉE, POUR LA FORTUNE ! ALORS !? A LONGUE TERME, J'INVESTE, POUR MA RETRAITE, DANS 6 ANS !!! EDPRenovable GROUP LLOYDS FANNIE MAE MAIS,C'EST MON AVI



trader.pt participe à cette discussion trader.pt - Distribution de Dividende a partir de 2011 Haussier Cours d'entrée : 4.624 | Objectif : 7 EDP Renovaveis prévoit une distribution de dividende à partir de 2011 as_terix - Oui on auras des dividende, referent a 2010, de le debout Aujourd'hui, elle ira fermé, aux 5,00€ presque, + 5% dans le jour ?!

Pas mal.

;-) on a du vent ! loool

bon week end Voir les 2 réponses précédentes as_terix - Dans le graphique, elle fait un suport à 5,20 e une resistence a 6,10, a mon analise, mais ... Haussier Cours d'entrée : 5.11 | Objectif : 6.2 les gents , on peur !!!

Les Stops, son personelle. 2%; 5% ?!

Bonne journée, comercialle





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite MATIERE, PRIMAIRE, LE VENT versus GRATUIT 3 Voir la suite

Graphique EDP RENOVÁVEIS, S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Membres actifs sur EDP Renováveis, S.A. acrouan 166

stock-pick 57

0PHENIX0 24

zombie 25

RiBo 7