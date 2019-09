EEII dégage un bénéfice au 1er semestre

Zurich (awp) - La société de participation zougoise Eastern Energy & Infrastructure Invest (EEII) a bouclé le 1er semestre sur un bénéfice de 2,2 millions de francs suisses après une perte de 0,5 million un an plus tôt, a-t-elle indiqué mardi soir.

Le bénéfice repose principalement sur la hausse du cours de l'action Gazprom, principale participation détenue. Au 1er semestre, l'action Gazprom a gagné 65% et a contribué pour 2,1 millions de francs suisses au bénéfice non réalisé. Le groupe russe a plus que doublé son dividende, ce qui a entraîné une hausse immédiate de 16% du cours de l'action.

KAZ Minerals s'est légèrement amélioré et Ukrnafta a fourni de modestes résultats au 1er semestre et remplacé son CEO. L'action a cependant gagné 14% durant la période sous revue.

EEII a enregistré une hausse de 8,2% à 0,22 million de ses frais. Sur le premier semestre, la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'action a progressé de 47% à 4,62 francs suisses.

