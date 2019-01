EFG nomme Robert Rausch à la tête de la banque privée au Tessin

Zurich (awp) - Le groupe bancaire EFG International a désigné mercredi Robert Rausch aux commandes de ses activités de banque privée au Tessin au 1er février. La nomination s'inscrit dans la stratégie de l'établissement visant à renforcer ses activités et ses structures de direction au sud des Alpes.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Rausch supervisera l'ensemble des activités et des succursales de banque privée dans le canton italophone. Il rapportera directement à Franco Polloni, responsable des marchés suisse et italien, et intégrera le comité de direction régionale du groupe, précise EFG dans un communiqué.

Citoyen germano-suisse, il officie depuis janvier 2018 comme directeur financier (CFO) et des investissements (CIO) pour Fondazione Enasarco, un des plus importants fonds de pension en Italie. Auparavant, il a travaillé pour les groupes bancaires Mediobanca et UBS. Il est diplômé en économie et en gestion d'entreprise de l'Université de Zurich.

buc/fr