EFG s'attend à remplir a minima ses objectifs de collecte en 2019

Zurich (awp) - Le groupe bancaire EFG International a profité d'afflux de fonds en provenance de Suisse et d'Italie depuis le mois de juillet. A fin octobre, l'établissement zurichois présentait une masse sous gestion de 140,1 milliards de francs suisses, indique-t-il jeudi. L'objectif de collecte devrait être tenu en 2019, toutefois les entrées nettes d'argent se situeront dans le bas de la fourchette ciblée.

Contrairement à la Suisse et à l'Italie, les afflux en provenance d'Asie se sont révélés faibles entre juillet et octobre en raison d'une appétence au risque plus modérée dans cette région.

Les actifs sous gestion ont par ailleurs subi des sorties à hauteur de 1,4 milliard, causées par l'intégration de la banque tessinoise BSI, rachetée en avril 2017. Le niveau de ces reflux est conforme aux attentes, selon EFG.

La marge s'est révélée plus faible que lors de premier semestre, un ralentissement saisonnier habituel, affirme la banque zurichoise dans son point sur la situation.

La fusion EFG-BSI doit permettre de générer des synergies à hauteur de 180 millions de francs suisses d'ici la fin de l'année.

Le groupe annonce par ailleurs la nomination de Giorgio Angelo Girelli comme responsable de la filiale milanaise d'EFG au 1er décembre. L'Italie constitue l'un des principaux marchés de croissance pour la banque.

Le programme de rachat d'actions en cours a permis pour l'instant à EFG de s'emparer de 2,9 millions de titres. L'objectif consiste à acquérir 6 millions de nominatives d'ici avril 2019.

Les résultats annuels seront publiés le 13 mars. Le groupe en profitera pour présenter sa stratégie pour la période 2019-2022.

