EFG se renforce pour servir les gérants indépendants en Suisse

Zurich (awp) - Le groupe bancaire EFG International a procédé à la nomination d'un responsable pour l'unité dédiée aux gestionnaires de fortune indépendants, une activité stratégique. Daniel Ioannis Zürcher a pris ses fonction avec effet immédiat à la tête du segment Independent Asset Managers (IAM) pour le marché helvétique.

Agé de 44 ans, M. Zürcher dispose d'une "grande expérience" des gérants indépendants et a déjà occupé divers postes à responsabilité dans ce domaine auprès de banques en Suisse, affirme mercredi le groupe zurichois. Il coordonnera les efforts entre les équipes IAM locales à Lugano, Zurich et Genève et orientera le développement des affaires.

Daniel Ioannis Zürcher sera basé à Zurich et répondra directement à Franco Polloni, responsable de la région Suisse et Italie d'EFG.

Le renforcement de l'activité gérants indépendants figure parmi les priorités édictées dans le cadre du plan stratégique 2022.

fr/jh