EFG voit son bénéfice semestriel chuter de plus d'un quart

Zurich (awp) - Le groupe bancaire EFG International a bouclé le premier semestre sur un bénéfice net IFRS attribuable aux actionnaires de 46,4 millions de francs suisses, en repli de 27%. Les coûts d'intégration, les amortissments liés à l'acquisition de BSI et l'impact du portefeuille d'assurance vie ont une nouvelle fois grevé la première moitié de l'exercice.

Ajusté de ces effets, le bénéfice sous-jacent est ressorti à 129,2 millions, en hausse de 30,5% en rythme annuel, indique le gestionnaire de fortune zurichois mercredi. "Nous avons poursuivi notre stratégie et concentré nos efforts dans la poursuite de la transformation de nos activités combinées afin d'améliorer notre position sur le marché", a déclaré le patron du groupe, Giorgio Pradelli, cité dans un communiqué.

Le produit brut d'exploitation s'est effrité de 11,9% sur un an, à 570,4 millions de francs suisses, grevé notamment par le recul de 20 millions des recettes issues des commissions. Malgré une baisse des coûts de plus de 34 millions, le résultat avant impôts s'est inscrit en baisse de 41,9% à 48 millions. Le ratio coûts/revenus s'est amélioré de 190 points de base à 79,7%.

A fin juin, la masse sous gestion (AuM) génératrice de revenus s'établissait à 142,7 milliards, en légère hausse (+0,5%) par rapport au bouclement de 2017. L'afflux net de capitaux (NNM) pendant la période sous revue a été de 3,3 milliards, soit six fois plus qu'un an plus tôt.

La copie semestrielle rendue par AFG est mitigée par rapport aux prévisions des analystes consultés par AWP. Si le bénéfice sous-jacent et l'afflux net ont dépassé les attentes les plus optimistes, les avoirs sous gestion sont restés dans le bas de la fourchette, alors que le produit d'exploitation, et le bénéfice IFRS ont complètement raté le coche.

Pour la suite de l'exercice, l'établissement zurichois entend rester concentré sur sa croissance, tout en maintenant sa discipline en matière de coûts et en réalisant des synergies. A plus long terme, la direction confirme les objectifs stratégiques 2019, à savoir un afflux net annuel de 3-6%, un ratio coûts/revenus inférieur à 70% et une marge brute d'au moins 85 pb.

