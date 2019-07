L'action EFG International sous pression après des résultats en repli

Zurich (awp) - Les investisseurs sanctionnaient mercredi la performance semestrielle en net repli d'EFG International. Le titre du gestionnaire de fortune zurichois figurait au rang de plus gros perdants de la matinée à la Bourse suisse, essuyant un plongeon de plus de 8%.

Vers 10h30, l'action EFG International dégringolait de 8,3% à 6,32 francs suisses, la quatrième plus mauvaise performance de la cote derrière Airopack (-30,3%), Relief Therapeutics (-12,5%) et Arundel (-12,17%). Dans le même temps, l'indice de référence SPI affichait un infime repli de 0,09%.

La performance s'est inscrite dans le bas de la fourchette des attentes des deux analystes interrogés par AWP. Ceux-ci tablaient notamment sur un bénéfice net IFRS entre 24 et 88 millions de francs suisses, un résultat net sous-jacent de 60 à 101 millions et des revenus entre 560 et 583 millions.

Dans son commentaire, la banque Vontobel constate que la banque privée zurichoise a vécu un début d'année très difficile, notant au passage s'être montrée bien trop optimiste dans ses attentes. Même ajustée des éléments exceptionnels, la performance s'est aussi révélée inférieure aux prévisions. Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que le marché sanctionne le titre EFG.

Les investisseurs ne reviendront à de meilleurs sentiments que lorsqu'ils pourront observer les premiers signes des effets de la stratégie dévoilée en mars dernier.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) estime en revanche avoir fait preuve d'une trop grande prudence dans ses attentes et devra de ce fait revoir à la hausse ses estimations. Si l'établissement juge le résultat ajusté "normal, compte tenu de l'environnement", les investisseurs devraient toutefois se montrer déçus, aussi du fait de la masse des exceptionnels ayant pesé sur la performance. La ZKB juge favorablement le tempo élevé de l'embauche de nouveaux conseillers.

Ce dernier aspect obtient également une bonne note de la part d'UBS, tout comme les progrès dans la gestion des coûts. Côté mauvaises nouvelles, le numéro un bancaire helvétique regrette une fois de plus le gros impact du portefeuille d'assurance-vie, lequel a grevé le résultat à hauteur de 28 millions de francs suisses.

