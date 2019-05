EGIDE : AGM du 11 juin 2019 - Avis de convocation

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Avis de convocation

Bollène, le 24mai 2019 – 07 :00 (CET). L’ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 6 mai 2019. L’ordre du jour et le texte des résolutions modifiés par le conseil d’administration du 9 mai 2019 ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 24 mai 2019 ( www.journal-officiel.gouv.fr ), dans un journal d’annonces légales et sur le site internet de la société ( www.egide-group.com ).

Les actionnaires pourront se procurer toute information complémentaire par demande adressée à la société, Parc d’Activités de Pissaloup, Service Assemblée, 4 rue Edouard Branly à Trappes (78190).

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID





CONTACTS

EGIDE – Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL – Relations investisseurs – Frédéric Portier - +44 7802 533333 – fportier@inbound.capital

FIN’EXTENSO – Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr





