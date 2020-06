EGIDE : Assemblée générale Mixte du 19 juin 2020 - Avis de convocation

Bollène, le 3 juin 2020 – 12h30 (CET)

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Avis de convocation

Les actionnaires de la société EGIDE sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se déroulera le vendredi 19 juin 2020 au siège de l’entreprise à Bollène à 14 h 00.

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’attention des actionnaires est appelée sur le fait que les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à cette Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2020 ont été aménagées.

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’habilitation conférée par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

Les actionnaires ne pourront pas assister à l’assemblée physiquement, toutefois ils pourront demander l’accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l’avance par mail à assemblee@fr.egide-group.com .

Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à donner pouvoir au Président de l’assemblée ou à voter par correspondance.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et le projet de texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 13 mai 2020.

L’avis de convocation avec l’ordre du jour et le texte des résolutions modifiés par le conseil d’administration du 15 mai 2020 est publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires de ce jour ( www.journal-officiel.gouv.fr ), dans un journal d’annonces légales et sur le site internet de la société ( www.egide-group.com ).

Il est rappelé que les actionnaires peuvent poser des questions écrites et demander l’inscription de points ou de résolutions nouvelles à l’ordre du jour dans les conditions décrites dans l’avis préalable publiée au BALO et disponible sur son site Internet ( www.egide-group.com - Rubrique Finance – Espace Assemblée Générale).

Les documents d’information préparatoires à cette Assemblée générale sont disponibles sur le site internet du Groupe ( www.egide-group.com , Rubrique Finance – Espace Assemblée Générale).

Les actionnaires pourront se procurer toute information complémentaire par demande adressée à la société, Site Sactar, Service Assemblée – 84500 – BOLLENE ou par courriel à l'adresse électronique suivante : assemblee@fr.egide-group.com .

Retrouvez toute l’information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID





CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier -+33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL – Relations Investisseurs – Frédéric Portier - +44 7802 533333 – fportier@inbound.capital

FIN’EX TENSO – Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr





Pièce jointe