EGIDE : Egide USA et Crane Aerospace & Electronics Signent un Nouveau Contrat de Long Terme

Egide USA et Crane Aerospace & Electronics Signent un Nouveau Contrat de Long Terme

Egide USA (filiale américaine d’ Egide – Euronext Paris - Segment C - ISIN code: FR0000072373 – Reuters: EGID.PA – Bloomberg : GID) annonce la signature d’un contrat de fabrication et d’approvisionnement avec son client Crane Aerospace & Electronics, basé à Lynnwood, WA (USA), pour une durée de 18 mois renouvelables.

Cet accord renforce le partenariat historique existant entre Crane A&E et Egide USA, et leur permet de poursuivre l'excellente relation commerciale qu’elles ont construit au fil des ans.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Egide USA continuera à fabriquer des composants critiques utilisés dans les applications de haute fiabilité de Crane A&E. Egide USA mettra également à disposition un “stock de sécurité” de ces composants et produits critiques. Cela permettra aux deux partenaires d’être plus performants dans leur capacité à répondre aux variations de besoins du marché tout en garantissant la flexibilité et le respect des délais de livraisons.

James Collins, Président et CEO du groupe Egide commente : “Nous sommes heureux de conclure ce nouvel accord de long terme avec l’un de nos clients historiques, Crane Electronics. Grâce à ce partenariat renouvelé, nous allons encore plus loin dans le développement de notre portefeuille de produits. Le choix de Crane de nous faire confiance confirme le niveau de qualité et de fiabilité des produits fournis par Egide.”

Egide USA offre plusieurs technologies uniques, notamment :

Boîtiers en céramique cofrittée à haute température (HTCC) ;

Boîtiers hermétiques avec scellement verre-métal ou céramique – métal ;

Assemblages et usinages de Matériaux spéciaux et alliages tels que : Kovar, Cuivre-Tungsten, Molybdène, Cuivre-Molybdène, BeO, Aluminium, Titane, S-Cuivre-Molybdène-Cuivre (CMC)…

Galvanoplastie : Or, Nickel, Argent et Cuivre, Electrolytique ou chimique.

Les boîtiers hermétiques fabriqués sur les différents sites de production d’Egide USA concernent les applications de hautes technologies telles que l’Imagerie Thermique, L’Optronique, le Stockage d’Energie, ou encore les Hyperfréquences.

Le site de San Diego (CA, USA - Santier, Inc.) fournit également des Matériaux de Dissipation Thermique utilisés dans diverses applications électroniques.

Retrouvez toute l’information sur Egide : www.egide-group. com

A propos d’Egide

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

A propos de Crane Aerospace & Electronics

Crane Aerospace & Electronics fournit des systèmes, composants et services innovants pour l’aéronautique civile, les plateformes de défense et systèmes spatiaux qui ont prouvé leur fiabilité dans des missions en environnements critiques. Les produits et services sont organisés en six solutions intégrées : Systèmes pour Cabine, Solutions de Puissance Electrique, Solutions de Contrôle des Fluides, Systèmes d’Atterrissage, Solutions Hyperfréquences, et Systèmes et Composants de Capteurs.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.craneae.com





