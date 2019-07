EGIDE : Mise à disposition du Document de Référence 2018

Données financières (EUR) CA 2019 32,8 M EBIT 2019 - Résultat net 2019 - Dette 2019 2,20 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 - VE / CA2019 0,39x VE / CA2020 0,36x Capitalisation 10,6 M Graphique EGIDE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EGIDE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 1,49 € Dernier Cours de Cloture 1,02 € Ecart / Objectif Haut 46,1% Ecart / Objectif Moyen 46,1% Ecart / Objectif Bas 46,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre James F. Collins Chairman & Chief Executive Officer Philippe Lussiez CFO, CAO, Deputy CEO & IR Contact Frédéric Disperati Technical Director Jean-Louis Malinge Independent Director Colette Lucas Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EGIDE -26.88% 12 KEYENCE CORPORATION 20.48% 72 467 SCHNEIDER ELECTRIC SE 27.43% 46 689 EMERSON ELECTRIC 8.23% 39 477 NIDEC CORPORATION 16.46% 37 762 EATON CORPORATION PLC 15.57% 33 450