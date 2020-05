EGIDE : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 19 juin 2020

Communiqué de presse

Bollène, le 29 mai 2020 – 12 :30 (CET)

Mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2020

Egide informe que les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 19 juin 2020 sont à la disposition des actionnaires à compter de ce jour sur le site Internet de la société http://www.egide-group.com , dans la rubrique « Finance » / « Assemblée Générale », conformément aux dispositions de l’article R225-73-1 du Code de commerce.

Pour rappel, Egide a décidé de faire usage des dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants en raison de l'épidémie de Covid-19. En conséquence, l'assemblée générale mixte d’Egide se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires, le 19 juin 2020 au siège social (Site Sactar– 84500 – BOLLENE), à 14 heures.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 mai 2020. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée ont été publiées sur le site Internet du Groupe le 13 mai 2020 et figureront également dans l'avis de convocation qui paraîtra au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 3 juin 2020.

Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus par la réglementation en vigueur1 qui ne figureraient pas déjà sur le site Internet, dans les délais et conditions actuellement applicables2, en adressant leur demande par courriel à l'adresse électronique suivante : assemblee@fr.egide-group.com .

Retrouvez toute l’information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID





CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier -+33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL – Relations Investisseurs – Frédéric Portier - +44 7802 533333 – fportier@inbound.capital

FIN’EX TENSO – Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr













1 Articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce ; outre les documents prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse indiquée à compter du vingt-et-unième jour précédant l'assemblée générale.







2 Délais et conditions prévus par les articles R. 225-88 du Code de commerce et l'article 3 de l'Ordonnance Covid-19 (ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020).







Pièce jointe