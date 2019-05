EGIDE : Ouverture de la période de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du DPS du 27 au 31 mai 2019 (inclus).

Ne pas distribuer directement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Dans le présent communiqué, les expressions « Egide », la « Société » ou l’« Emetteur » désignent la société Egide. L’expression le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble des sociétés entrant dans son périmètre de consolidation.

COMMUNIQUE DE PRESSE

OUVERTURE DE LA PERIODE DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS :

DU 27 AU 31 MAI 2019 (INCLUS)

(Offre ne donnant pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF)

Bollène, le 27 mai 2019 – 07:00 (CET) - Egide (ISIN : FR0000072373 ; Mnémo : GID), groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce l’ouverture de la période de souscription de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 2,5 M€ pouvant être porté à 2,9 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 27 mai au 31 mai 2019 (inclus)

La période de négociation des DPS s’achèvera le 29 mai 2019 (inclus)

ISIN : FR0000072373 - Mnémonique : GID

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

Augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (« DPS ») d'un montant d'environ 2,5 M€ pouvant être porté à 2,9 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

Prix de souscription des actions nouvelles : 1,050 €

Le prix de souscription des actions nouvelles étant inférieur à leur valeur nominale (2,000 €), la libération des actions nouvelles sera effectuée pour partie en numéraire (à hauteur de 1,050 € par action) et pour l’autre partie par incorporation d’un montant prélevé sur le poste « primes d’émission » (à hauteur de 0,950 € par action)

Nombre maximum d'actions nouvelles : 2 370 109 actions nouvelles ordinaires de 2,00 € de valeur nominale chacune, pouvant être porté à 2 725 625 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

10 DPS permettront de souscrire 3 actions nouvelles

Détachement du DPS le 23 mai 2019 et souscription ouverte du 27 mai 2019 au 31 mai 2019 inclus

Intentions de souscription à hauteur de 2,0 M€, représentant 80% du montant brut de l’émission

Les investisseurs sont invités à prendre connaissance du communiqué de presse publié le 17 mai 2019 décrivant les caractéristiques de l’opération (disponible sur le site internet de la Société : www.egide-group.com ).

MODALITES DE SOUSCRIPTION

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et faculté de souscription à titre irréductible et à titre réductible. Chaque action détenue à la clôture le 22 mai 2019 donnera droit à un DPS.

10 DPS détenus ou achetés permettront de souscrire à titre irréductible 3 actions nouvelles. Les DPS seront cotés et négociables jusqu'au 29 mai 2019 inclus sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0013421344.

Si vous êtes actionnaire de la Société

Vous disposez de DPS attachés à vos actions Egide, qui vous permettent de souscrire en priorité aux actions nouvelles en appliquant le rapport 3 actions nouvelles pour 10 DPS.

Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'actions nouvelles (par exemple, si vous disposez de 10 actions Egide, vous pourrez souscrire par priorité à 3 actions nouvelles),

Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions anciennes pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d'actions nouvelles (3 actions nouvelles pour 10 DPS).

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions à titre irréductible effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre réductible avant le 31 mai 2019 le nombre d'actions nouvelles que vous souhaitez, en faisant parvenir votre demande, en même temps que votre demande de souscription à titre irréductible, auprès de CM-CIC Market Solutions Adhérent n°025 - 6, avenue de Provence ; 75452 Paris Cedex 9 ou auprès de votre intermédiaire financier habilité (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que l'opération ne soit pas déjà souscrite totalement à titre irréductible par les titulaires de DPS et sera servie dans la limite de votre demande et au prorata du nombre d'actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l'appui de votre souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'actions nouvelles). Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Si vous n'êtes pas actionnaire de la Société

Vous pouvez souscrire de deux manières :

Soit en faisant l'acquisition en bourse de droits préférentiels de souscriptions du 23 mai 2019 au 29 mai 2019, par l'intermédiaire de l'établissement financier en charge de votre compte titre et en exerçant, au plus tard le 31 mai 2019, vos DPS auprès de ce dernier. Le code ISIN des DPS est FR0013421344.

Soit en souscrivant à titre libre avant le 31 mai 2019. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de CM-CIC Market Solutions Adhérent n°025 - 6, avenue de Provence ; 75452 Paris Cedex 9 ou auprès de leur intermédiaire financier habilité. Conformément aux dispositions de l'article L 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le Directeur général disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectuées des demandes de souscriptions à titre libre.



INTENTIONS DE SOUSCRIPTION

Vatel Capital, actionnaire à hauteur de 0,79% du capital d’Egide, a fait part de son intention de souscrire à un maximum de 1 904 761 actions nouvelles soit 1 999 999,05 € représentant 80,4% du montant brut de l’émission totale.

Dans l’hypothèse, d’une souscription à 100% de l’émission intégrant un taux de service de 100% des engagements de souscription, la participation de Vatel Capital serait de 19% du capital de la Société post opération. Il est précisé que Vatel Capital n’a pas l’intention d’être représenté au conseil d’administration de la Société.

CALENDRIER

15/05/2019 Décision du Directeur général de lancement et de fixation des caractéristiques de l'augmentation de capital 17/05/2019 Communiqué de presse de lancement décrivant les caractéristiques de l'augmentation de capital

Publication de l'avis au BALO 21/05/2019 Avis Euronext relatif à l'émission des actions nouvelles 22/05/2019 Journée comptable à l'issue de laquelle les porteurs d'actions enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres auront droit à se voir attribuer des droits préférentiels de souscription 23/05/2019 Détachement des DPS et début des négociations 27/05/2019 Ouverture de la période de souscription et début de la période d'exercice des DPS 29/05/2019 Fin de la période de négociation des DPS 31/05/2019 Clôture de la période de souscription et de la période d'exercice des DPS 04/06/2019 Date limite d’exercice de la Clause d’Extension 05/06/2019 Diffusion du communiqué de résultat de l'opération

Diffusion par Euronext de l'avis d'admission 07/06/2019 Règlement livraison

Cotation des actions nouvelles

Retrouvez toute l’information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

Egide est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

CONTACTS

EGIDE – Direction financière - Philippe Lussiez – +33 1 30 68 81 00 – plussiez@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL – Relations investisseurs – Frédéric Portier - +44 7802 533333 – fportier@inbound.capital

FIN’EXTENSO – Relations presse - Isabelle Aprile – +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr





