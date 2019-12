EGIDE : Réorganisation d'Egide SA achevée - Arrivée d'un nouveau directeur financier

Communiqué de presse

Bollène, le 03 décembre 2019 – 18h00 (CET)

Réorganisation d’Egide SA achevée

Arrivée d’un nouveau directeur financier

Dans le cadre de la réorganisation d’Egide SA, le Groupe Egide avait annoncé fin septembre dernier le transfert à Bollène de l’activité d’usinage graphite ainsi que des services administratifs (achats, comptabilité et marketing).

Pour accompagner cette restructuration, Jim Collins, Président Directeur Général du Groupe Egide , avait nommé dès le 1er octobre 2019 Luc Ardon au poste de directeur administratif et financier. Il a pris la suite de Philippe Lussiez.

Le Groupe Egide (Euronext Paris™- FR0000072373 – GID) annonce aujourd’hui la finalisation de son plan de restructuration d’Egide SA. Lancée en juillet 2019, cette restructuration s’accompagnait d’une évolution majeure des services administratifs et financiers. Pour conduire ces changements, Luc Ardon a été nommé au poste de Directeur Administratif et Financier.

Sous la responsabilité directe de Jim Collins, Luc Ardon est en charge de mener à bien l’amélioration du pilotage financier du Groupe Egide et de renforcer la gestion de la performance au sein de ses 3 Business Units. Depuis son arrivée le 1er octobre 2019, le site de Trappes a été fermé (à l'exception du service commercial), les services financiers et administratifs ont été déménagés à Bollène et ils sont aujourd’hui opérationnels. Le démarrage effectif du nouvel outil ERP, en cours de déploiement depuis quelques années, est prévu le 1er mars 2020 afin de bénéficier des gains de productivité attendue sur la partie française du groupe.

Fort de plus de 25 ans d’expérience, Luc Ardon est aguerri à la conduite de projets de transformation : directeur financier et membre du directoire du Groupe Quantel dès 2009, il a accompagné la fusion avec Keopsys en 2016, fusion qui a donné naissance à Lumibird, nouvelle entité pour laquelle il était directeur Financier jusqu’en 2018. Entre 1996 et 2008, il a assumé des fonctions de direction générale et financière chez Kodak Trophy, où il a notamment piloté l’intégration de Trophy à Kodak.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Luc au sein du Groupe Egide. Sa solide expérience dans la conduite du changement en tant que Directeur Financier sera cruciale dans la phase actuelle de consolidation du Groupe, où nous devons résoudre nos difficultés et améliorer notre rentabilité. Je remercie chaleureusement Philippe Lussiez pour son action dévouée au Groupe depuis plus de 27 ans et pour sa forte implication et sa contribution à l’histoire d’Egide toutes ces années durant. » déclare Jim Collins, Président-Directeur Général du Groupe Egide.

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d’affaires 2019 : 29 janvier 2020 (après Bourse)

A propos d’Egide

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier -+33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL – Relations Investisseurs – Frédéric Portier - +44 7802 533333 – fportier@inbound.capital

FIN’EX TENSO – Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

