EGIDE : Résultats semestriels au 30 juin 2018

Bollène, le 1er octobre 2018 - 19:00 (CET)

Communiqué de presse

Résultats semestriels au 30 juin 2018

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 16,25 M€, +10,6%

Résultat opérationnel : +0,43 M€ (+0,79 M€ / S1-2017)

Résultat net : +0,09 M€

Mise en place d'une nouvelle dynamique commerciale du groupe

Le comité d'audit et le conseil d'administration se sont réunis à l'effet d'arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2018. Les commissaires aux comptes ont procédé à une revue limitée de ces comptes et ont émis leur rapport conformément aux dispositions légales.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Egide au 30 juin 2018 est en croissance de 10,6 % à 16,25 M€ (vs 14,69 M€ au 30 juin 2017). à périmètre comparable et taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires au premier semestre 2018 est de 6,3 %.

En M€, IFRS S1 2017 S1 2018 Variation % Var. à base comparable

(1) (2) Egide SA 7 550 7 630 +1,1% +1,1% Egide USA 3 986 3 877 -2,7% +8,8% Santier 3 153 4 747 +50,5% +15,8% Groupe 14 689 16 254 +10,6% +6,3%

(1) taux de change de $1,21/€ en 2018 ; $1,08/€ en 2017 (2) seulement 4 mois d'activité de Santier sur le S1 2017

RESULTATS SEMESTRIELS

En M€, IFRS 1er semestre 2017 1er semestre 2018 Chiffre d'affaires 14,69 16,25 Excédent Brut d'Exploitation 0,12 0,84 Résultat opérationnel (0,36) 0,43 Résultat financier (0,55) (0,22) Résultat net (0,90) 0,09

La croissance des ventes du groupe au cours du premier semestre 2018, la baisse des achats consommés (1 point) et des charges de personnel (2 points), principaux postes de dépenses qui varient en fonction de l'activité, ainsi que la maitrise des frais fixes (stables) ont permis d'atteindre un excédent brut d'exploitation de 5,2% en pourcentage du chiffre d'affaires. Les amortissements et dépréciations des immobilisations restent stables à périmètre constant (seulement 4 mois d'activité pour Santier au 30 juin 2017). Compte tenu de ces éléments, le résultat opérationnel du semestre représente 2,7% du chiffre d'affaires, et affiche une très forte amélioration par rapport au premier semestre 2017.

Le coût de l'endettement financier au 30 juin 2018 (0,22 M€) est en hausse par rapport au semestre équivalent de 2017 (0,14 M€), lié à l'augmentation des intérêts payés par Egide USA (mise en place de la ligne de crédit en mai 2017) et à ceux payés par Egide SA (mise en place d'un emprunt obligataire fin 2017). A ces frais financiers, s'étaient ajoutés en 2017 des pertes de changes attachées au compte courant entre Egide SA et Egide USA. Du fait de l'abandon par Egide SA de ce compte courant fin décembre 2017, il n'y a aucun impact de change significatif sur le premier semestre 2018.

Le résultat avant impôt du premier semestre 2018 affiche un bénéfice de 0,22 M€, contre une perte de 0,90 M€ au cours du premier semestre 2017. L'augmentation des ventes, l'amélioration des performances industrielles et la bonne maîtrise des frais fixes ont donc permis au groupe d'afficher ses premiers bénéfices. Après impôt, le résultat net au 30 juin 2018 est de 0,09 M€.

BILAN CONSOLIDE AU 30 JUIN 2018

ACTIF PASSIF Actifs non courants 9,45 Capitaux propres 13,15 Stocks, clients et autres débiteurs 14,26 Dettes financières et provisions 8,07 Trésorerie 2,77 Fournisseurs et autres créditeurs 5,26 TOTAL 26,48 TOTAL 26,48

Les actifs non courants comprennent des immobilisations incorporelles à hauteur de 1,26 million d'euros (marque, relations clients et technologies de Santier), des immobilisations corporelles à hauteur de 6,44 millions d'euros (bâtiment d'Egide USA, équipements de production des sites industriels), ainsi que des immobilisations financières à hauteur de 0,48 million d'euros (dépôts de garantie liés aux locations des bâtiments). Ils incluent également les impôts différés (1,04 M€) qui ont été activés en 2017, sur lesquels a été imputée la charge d'impôt de 0,12 million d'euros estimée au 30 juin 2018. Les acquisitions d'immobilisations corporelles du semestre sont de 0,59 million d'euros, dont 0,13 million chez Egide SA, financés sur fonds propres, et 0,46 million chez Santier, financés par l'exercice d'une ligne de crédit dédiée qui avait été accordée et non utilisée en 2017.

Le besoin en fonds de roulement (stocks + créances clients + autres actifs courants - dettes fournisseurs - autres passifs courants) est de 89 jours de chiffres d'affaires ; il reste stable par rapport aux semestres précédents.

Les capitaux propres s'élèvent à 13,15 millions d'euros, soit 50 % du total du bilan. Les dettes financières sont constituées principalement de l'emprunt obligataire, du prêt Sofired et des dettes factor d'Egide SA, de l'emprunt bancaire de Santier et du crédit revolving d'Egide USA.

L'activité du premier semestre 2018 a généré un flux positif (+0,69 million d'euros) qui est venu renforcer la trésorerie de début d'année (2,99 millions d'euros). La consommation couvre l'augmentation du besoin en fond de roulement (0,60 million d'euros), les acquisitions d'immobilisations (0,59 million d'euros) et le remboursement des dettes financières (0,25 million d'euros). L'exercice d'une ligne de financement d'équipement chez Santier (+0,53 million d'euros) a contribué à financer les investissements du semestre.

Mise en place d'une nouvelle dynamique commerciale

En juin, Vincent Courty a rejoint le groupe en qualité de Vice-Président des ventes au niveau mondial afin d'élargir sa présence commerciale à l'international. L'organisation commerciale de la zone Etats-Unis a par ailleurs été renforcée cet été avec la nomination de Kevin Cotner en tant que Vice-Président des ventes pour l'Amérique du Nord, et l'arrivée de Gabriel J. Vitorla en qualité de Directeur régional des ventes pour toute la zone Midwest des Etats-Unis. Cette nouvelle dynamique commerciale a pour objectif de tirer pleinement parti des synergies entre les trois sites industriels du groupe, afin de répondre aux exigences techniques de ses clients.

PERSPECTIVES

Le projet céramique HTCC d'Egide USA poursuit sa progression, comme l'indique le chiffre d'affaires attendu pour 2018 d'environ 1 million de dollars. Une croissance similaire est attendue dans le futur, le site de Cambridge continuant d'identifier et de qualifier de nouveaux clients. Le site de Bollène tend à compléter son marché d'imagerie thermique en travaillant sur d'autres technologies, telles que l'amplification de lumière, qui pourrait apporter un courant de chiffre d'affaires additionnel pour les années à venir. Santier modernise ses outils de production grâce à des nouveaux équipements, afin de réduire ses coûts et mieux se positionner dans un environnement compétitif. Par ailleurs, Santier entend développer ses marchés en Asie et en Afrique.

Pour la fin de l'année 2018, les évolutions réglementaires ont contraint l'un des clients faisant partie du top ten des ventes à réviser sa politique d'exportation, ce qui devrait pénaliser temporairement le chiffre d'affaires du groupe au second semestre 2018 par rapport à celui de 2017. Malgré cela, la croissance des ventes reste attendue positive sur l'ensemble de l'année 2018, et les performances devraient continuer de s'améliorer sur l'ensemble de l'année 2019, notamment grâce aux changements intervenus en matière d'organisation et l'ajout de nouvelles compétences dans le groupe.

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : 10 octobre 2018 après bourse

* * * * *

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group. com

A propos d'Egide

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d'entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID

CONTACTS EGIDE - Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL - Relations investisseurs - Frédéric Portier - +44 7802 533333 - fportier@inbound.capital

FIN'EXTENSO - Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

