EGIDE : SUCCES DE l'AUGMENTATION DE CAPITAL

COMMUNIQUE DE PRESSE

SUCCES DE l’AUGMENTATION DE CAPITAL

OPERATION SURSOUSCRITE A 103,2% ET PORTEE A 2,6 M€

Règlement livraison des actions nouvelles le 7 juin 2019

Bollène, le 5 juin 2019 – 07:00 (CET) - Egide (ISIN : FR0000072373 ; Mnémo : GID), groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par émission d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), clôturée le 31 mai dernier.

Cette opération apporte à Egide les financements nécessaires à l’amélioration de l'efficacité opérationnelle du Groupe en France. Cela comprend des investissements en équipements industriels devant permettre une meilleure utilisation et une amélioration des performances des équipes, tout en renforçant la capacité d’Egide à faire croitre ses revenus au-delà de son seuil de rentabilité. L'accent est ainsi mis sur les marchés prioritaires des produits radiofréquences / hyperfréquences utilisés dans les applications aérospatiales et de défense.

A l’issue de la période de souscription ouverte au public, la demande globale s’est élevée à 2 446 502 actions pour un montant brut de 2,6 M€, faisant ressortir une sursouscription de 103,2% qui se ventile en :

525 453 actions demandées à titre irréductible (soit 22,2% de l’offre),

1 921 049 actions demandées à titre réductible (soit 81,0% de l’offre).

En conséquence, le Directeur Général, sur délégation du conseil d’administration d’Egide, a décidé d’exercer partiellement, à hauteur de 3,2%, la clause d’extension de l’offre. Le montant final brut de l’opération s’élève ainsi à 2,6 M€, correspondant à l’émission de 2 446 502 actions nouvelles, représentant 103,2% des actions initialement offertes.

Pour rappel, le prix de souscription des actions nouvelles étant inférieur à leur valeur nominale (2,000 €), la libération des actions nouvelles sera effectuée pour partie en numéraire (à hauteur de 1,050 € par action) et pour l’autre partie par incorporation d’un montant prélevé sur le poste « primes d’émission » (à hauteur de 0,950 € par action), soit une libération en numéraire d’un montant total de 2 568 827,10 € et une libération par incorporation d’un montant total de 2 324 176,90 € prélevé sur le poste « primes d’émission ».

Conformément à son intention, Vatel Capital a souscrit 1 904 761 actions nouvelles pour un montant brut global de 2,0 M€. Vatel Capital détient ainsi 19,01% du capital social de la Société après réalisation de l'augmentation de capital. Il est précisé que Vatel Capital n’a pas l’intention de demander à être représenté au conseil d’administration de la Société.

L’émission des actions nouvelles ainsi que leur règlement-livraison auront lieu le 7 juin 2019. L’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché EURONEXT Paris interviendra le 7 juin 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société. Elles seront immédiatement assimilées aux actions Egide existantes et seront négociables sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000072373).

A compter du 7 juin 2019, le capital d’Egide sera ainsi composé de 10 346 868 actions de 2 euros de valeur nominal chacune.

Commentant le succès de cette opération, James F. Collins, Président Directeur Général du groupe Egide, déclare : « Je souhaite remercier l'ensemble de nos actionnaires historiques et Vatel Capital, qui ont contribué au succès de cette opération, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux investisseurs qui sont entrés au capital d’Egide à l’occasion de cette opération. Grâce à leur soutien et leur confiance, nous disposons des moyens financiers nécessaires à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de nos activités en France, assurant ainsi une croissance profitable pour les années à venir. »

Egide a été conseillé par ATOUT CAPITAL pour cette opération.

INFORMATION DU PUBLIC

En application des dispositions de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'AMF, car le montant total de l'offre est inférieur à 8 000 000 € (calculé sur une période de 12 mois).

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le Rapport Financier Annuel 2018 (disponible sur le site internet de la Société : www.egide-group.com ).

Retrouvez toute l’information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

Egide est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID





