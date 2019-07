EGIDE : USA et Crane Aerospace & Electronics signent un nouveau contrat de long terme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Egide USA, filiale américaine d’Egide, annonce la signature d’un contrat de fabrication et d’approvisionnement avec son client Crane Aerospace & Electronics, basé à Lynnwood, aux Etats-Unis, pour une durée de 18 mois renouvelables. Cet accord renforce le partenariat historique existant entre Crane A&E et Egide USA. Dans le cadre de ce nouvel accord, Egide USA continuera à fabriquer des composants critiques utilisés dans les applications de haute fiabilité de Crane A&E.Egide USA mettra également à disposition un “stock de sécurité” de ces composants et produits critiques. Cela permettra aux deux partenaires d'être plus performants dans leur capacité à répondre aux variations de besoins du marché tout en garantissant la flexibilité et le respect des délais de livraisons.