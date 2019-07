EGIDE : chiffre d'affaires du 1er semestre 2019

Bollène, le 12 juillet 2019 – 18 :00 (CET)

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2019 à 14,871 millions d’euros (-8,5% YoY)

+10% de croissance chez Egide USA + Santier, + 2,5% à taux de change constant, les ventes de produits Céramiques HTCC aux Etats-Unis ayant plus que doublé

L’activité d’Egide SA (-29,4%) impactée par un marché européen difficile - Plan d'action lancé pour réorganiser et optimiser les opérations en France

Les prises de commandes du premier semestre s'élèvent à 18,83 millions d'euros (+ 23% sur un an), avec un impact positif sur les perspectives du S2 : poursuite de la croissance aux Etats-Unis et retour de la croissance des ventes d’Egide SA.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 14,87 millions d'euros, en baisse de 8,5% par rapport au S1 2018. Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide pour le premier semestre 2019 a été impacté par un marché européen de la défense difficile en raison du renforcement des règles d'exportation d'équipements militaires, d'un environnement géopolitique complexe (en partie lié aux relations sino-américaines) et de ventes moins importantes que prévu vers Israël.

Dans le même temps, les prises de commandes ont augmenté pour atteindre 18,83 millions d’euros, en hausse de 23% par rapport au premier semestre 2018. Cette hausse est tirée par les marchés de l’imagerie thermique en Europe et aux États-Unis, ainsi que par le marché de la puissance aux États-Unis, principalement lié à l'aviation commerciale.

Les ventes des filiales américaines représentent désormais 63,8% du chiffre d'affaires total du groupe.

ACTIVITÉ PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

En milliers d’euros S1 2018 S1 2019 * Var. % Var. à base comparable ** Egide SA 7 630,1 5 384,5 -29,4% -29,4% Egide USA 3 877,2 5 012,9 29,3% 20,6% Santier 4 746,9 4 473,5 -5,8% -12,1% Groupe 16 254,2 14 871,0 -8,5% -12,4%

* non audité ** A taux de change et périmètre constant

La forte baisse des ventes de produits céramiques liée à la faiblesse du marché de l’imagerie thermique a contribué à une baisse de 29% du chiffre d’affaires d’Egide SA et explique l’essentiel du ralentissement de l’activité du Groupe sur ce 1er semestre.

La croissance d’Egide USA (Egide USA + Santier) est en hausse de + 10% (+ 2,5% à taux de change constant) par rapport au S1 2018. Toutefois, l’environnement marché de Santier reste encore difficile.

Les ventes de produits céramiques HTCC aux Etats-Unis sont en très forte hausse, ayant plus que doublé (+ 119%), mais sur une base encore insuffisante pour compenser la baisse marquée des ventes chez Egide SA et le ralentissement de Santier au S1.

Les ventes de produits Verre-Métal chez Egide USA enregistrent aussi une bonne performance et soutiennent les ventes du Groupe sur ce S1 2019.

Pour information, la parité moyenne euro / dollar sur ce S1 2019 était de 1,12975 contre 1,21072 au S1 2018.



REVUE PAR APPLICATIONS

En milliers d’euros S1 2018 S1 2019 * Var. % Var. à base comparable ** Puissance 3 008,0 4 292,0 42,7% 33,8% Hyperfréquence 3 365,2 2 008,4 -40,3% -43,6% Optronique 2 623,4 2 786,4 6,2% 2,3% Imagerie therm. 5 486,6 4 216,7 -23,1% -24,7% Divers 1 771,1 1 567,4 -11,5% -15,4% Groupe 16 254,2 14 871,0 -8,5% -12,4%

* Non audité ** A taux de change constant

Imagerie thermique

Le marché européen de l’imagerie thermique reste faible comme attendu, alors que la demande aux États-Unis a continué d’être forte sur divers programmes pour lesquels Egide est qualifié. Les prises de commandes sont en hausse sur ces deux zones géographiques. Egide a récemment annoncé un accord pluriannuel avec Lynred.

Hyperfréquence

Le marché a montré une certaine faiblesse en raison du report de certains programmes satellitaires tant en Europe qu’aux États-Unis. La reprise est attendue au premier semestre 2020.

Puissance

La forte demande sur ce secteur d’activité a soutenu à la fois la croissance du chiffre d’affaires et la reprise des commandes. La croissance de la demande a été constatée dans tous les segments de produits d’Egide : transport, défense et satellite. Cette tendance devrait se poursuivre en 2020.

Optronique

L’activité sur ce marché s’est améliorée grâce aux nouveaux contrats gagnés aux États-Unis et en Asie. Les programmes clés de fibre optique métro et longue distance, sur lesquels Egide est qualifié, ont généré des revenus supplémentaires.

Divers

Le marché de l'instrumentation et le marché médical restent atones. Bien que ne représentant pas une part importante du chiffre d’affaires global du groupe, Egide continue de proposer à ses clients des solutions à meilleur marché pour s’adapter à la pression sur les prix.

Succès de l’augmentation de capital

Les objectifs de cette opération visent à obtenir les fonds nécessaires aux investissements en équipements industriels afin de permettre une meilleure utilisation et une amélioration des performances des équipes en France, ainsi que le financement du plan de réorganisation. Cette plus grande flexibilité opérationnelle permettra également d’accroître les revenus au-delà du seuil de rentabilité pour les activités françaises, en mettant l’accent sur les marchés des produits radiofréquences / hyperfréquences utilisés dans les applications aérospatiales et de défense.

L’opération a été sursouscrite à 103,2% pour un total de 2,6M€.

Pour mémoire, Vatel Capital a souscrit à hauteur de 2 M€, ce qui représente 19% du capital après augmentation.

PERSPECTIVES

Le second semestre devrait montrer une progression continue, grâce à la poursuite de la croissance des ventes aux Etats-Unis et à un retour à la croissance chez Egide SA, en dépit d’un environnement de marché difficile, en particulier en Europe.

Le groupe prévoit d’être en croissance sur l‘année 2019 malgré un premier semestre difficile.

La réorganisation d’Egide SA contribuera à atténuer l’impact de la baisse des revenus sur le S1. Un plan d’action, visant à réorganiser Egide SA et à optimiser les opérations, a été lancé à la toute fin de ce premier semestre, et devrait être finalisé avant la fin de l'année. L'impact opérationnel sera principalement ressenti à partir du premier trimestre 2020.

De nouvelles offres de produits pour les applications de batteries thermiques, les piles à combustible à oxyde solide, les applications hyperfréquence et les détecteurs proche infrarouge offriront des opportunités de croissance des revenus dans les années à venir.

CALENDRIER FINANCIER

27 Septembre 2019 : Résultats semestriels 2019

A propos d’Egide

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID





