EGIDE : chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018 & Chiffre d'affaires 2018

Bollène, le 10 janvier 2019 - 19 :00 (CET)

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018

Chiffre d'affaires 2018

Chiffre d'affaires 2018 à 31,69 millions d'euros, en ligne avec les prévisions

Bonne performance globale de l'activité pour les entités américaines

Excellente performance des ventes de céramique HTCC chez Egide USA

Confirmation de la stabilisation de l'activité chez Santier avec un net rebond des commandes sur le Q4

Croissance de l'activité 2019 attendue dans toutes les unités, en particulier au second semestre

Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide enregistre une croissance de 2,6% à 31,69 millions d'euros en 2018, en ligne avec les prévisions annoncées lors de la publication des résultats du S1 2018 de 31,60 millions d'euros. En données comparables et à taux de change constants, le chiffre d'affaires en 2018 est stable. Les ventes des filiales américaines représentent désormais 55% du chiffre d'affaires total du groupe.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'est élevé à 7,79 millions d'euros, en hausse de 1,8% par rapport au trimestre précédent et en baisse de 6,3% par rapport au 4ème trimestre 2017 à taux de change réel (-8,1% à taux de change constant).

Activité par zone geographique

En milliers d'euros Q4 2017 Q4 2018* Var. % Var à base comparable. ** FY 2017 FY 2018* Var. % Var. à base comparable. *** Egide SA 4 587,5 3 445,9 -24,9% -24,9% 15 563,6 14 305,1 -8,1% -8,1% Egide USA 1 697,6 2 443,8 44,0% 41,0% 7 246,2 8 454,2 16,7% 22,1% Santier 2 021,6 1 896,4 -6,2% -11,3% 8 081,6 8 931,2 10,5% -4,1% Groupe 8 306,8 7 786,1 -6,3% -8,1% 30 891,4 31 690,5 2,6% 0,0%

* non audité ** A taux de change constant *** A périmètre et taux de change constants

Comme prévu, l'environnement difficile dans lequel Egide SA évolue a provisoirement impacté le chiffre d'affaires du groupe au second semestre 2018, tout comme l'environnement concurrentiel sur le marché des dissipateurs thermiques dans lequel opère Santier. Egide SA a ainsi été confronté à une baisse de la demande de l'un de ses principaux clients et le très bon niveau de chiffre d'affaires de Santier au S1 2018 n'a pas compensé la décélération de l'activité en fin d'année. Toutefois, Santier a enregistré un net rebond de nouvelles commandes au cours du 4ème trimestre, suggérant une stabilisation rapide de son activité pour le début 2019.

Les ventes de produits céramique HTCC d'Egide USA ont contribué favorablement à la croissance globale du groupe en 2018, avec plus de 1,4 million de dollars réalisés au cours de l'année (ventes combinées des commandes Egide USA et Santier fabriquées sur le site de Cambridge).

Pour information, la parité moyenne euro / dollar en 2018 était de 1,18143 contre 1,12929 en 2017.

REVUE PAR APPLICATIONS

En milliers d'euros Q4 2017 Q4 2018* Var. % Var. à base comparable. ** FY 2017 FY 2018* Var. % Var. à base comparable. *** Puissance 1 588,6 1 530,8 -3,6% -6,7% 6 540,7 6 045,0 -7,6% -5,2% Hyperfréquence 1 742,8 1 422,9 -18,4% -21,0% 5 973,3 6 152,4 3,0% -10,5% Optronique 968,2 1 394,9 44,1% 39,9% 4 162,1 5 624,7 35,1% 28,3% Imagerie therm. 3 258,5 2 590,9 -20,5% -20,4% 10 949,0 10 438,1 -4,7% -3,2% Divers 748,6 846,5 13,1% 10,3% 3 266,3 3 430,3 5,0% 4,6% Groupe 8 306,8 7 786,1 -6,3% -8,1% 30 891,4 31 690,5 2,6% 0,0%

* Non audité ** A taux de change constant *** A périmètre et taux de change constants

Imagerie thermique

Le repli de l'activité en Europe a été partiellement compensé par des gains de parts de marché aux Etats-Unis. Ces gains sont principalement le fait de l'activité céramique HTCC de Cambridge, soutenue à la fois par la demande d'Egide USA et de Santier, et qui devrait encore augmenter en 2019.

Hyperfréquence

Le repli de cette activité en Europe a été compensé par une augmentation des parts de marché aux États-Unis, principalement grâce à Santier qui s'est vu attribuer un contrat significatif de la part d'un important sous-traitant de la Défense, ce qui lui a permis d'augmenter ses revenus de 45%.

Puissance

L'achèvement du transfert d'une ligne de produit de Bollène vers Cambridge pour une société du secteur aérospatial confirme la capacité d'Egide à servir le même type de client en Europe ou aux Etats-Unis. Le groupe détient toujours une part importante du marché de la conversion de puissance.

Optronique

Toutes les unités ont connu une croissance de l'activité sur ce segment de marché, avec une hausse de la demande en boîtiers hermétiques complexes pour des applications spécifiques.

L'augmentation du secteur divers vient principalement des ventes de Santier dans le secteur médical, qui représentent 10% des ventes de la filiale. Il existe également une demande croissante de clients recherchant des services spécifiques, tels que le traitement de surface.

PERSPECTIVES

Pour 2019, le groupe prévoit une croissance de l'activité pour ses trois divisions. La situation difficile du marché en Europe et un environnement géopolitique plus complexe au niveau mondial, lié notamment aux relations sino-américaines, ralentiront la croissance sur le premier semestre. Sur la base des prévisions de nos clients, cette situation devrait évoluer d'ici la fin du premier semestre et nous devrions assister à une amélioration de la demande pour le second semestre. Les activités de fabrication de céramique HTCC à Cambridge continueront de soutenir l'augmentation des ventes d'Egide USA et de Santier, principalement sur le marché de l'imagerie thermique. Les équipes d'Egide SA poursuivront les relations avec des clients-clés en Chine, en Inde et en Israël, considérés comme des marchés porteurs en 2019.

CALENDRIER FINANCIER

Fin mars 2019 : résultats 2018

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d'entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID

