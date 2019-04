EGIDE : nouveaux accords de représentation commerciale pour l'Europe et la Chine

Egide renforce son réseau de vente à l'export en signant de nouveaux accords de représentation commerciale pour l'Europe et la Chine

Bollène, le 15 avril 2019 - 07:00 (CET) -Egide (Euronext Paris - FR0000072373), groupe leader d'envergure internationale , spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et de solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce la signature de nouveaux accords de représentation commerciale. Dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à développer ses activités, de nouveaux accords ont été signés avec MSA Components GmbH (dont le siège est en Allemagne) pour l'Europe centrale et avec Spectraline (dont le siège est en Chine) pour la Chine.

MSA Components GmbH (Attendorn-Allemagne) couvrira l'Europe Centrale (Allemagne, Suisse, Autriche, Lichtenstein) et le Benelux. MSA Components, dirigé par Mr Michael Schulte, a des décennies d'expérience de la vente de produits techniques dans cette région majeure d'Europe sur les marchés cibles d'Egide : Défense, Spatial, Avionique, Exploration pétrolière, Electronique de Puissance, Médical. Les solutions et technologies d'Egide complèteront parfaitement le portefeuille de produits proposés par MSA Components à sa base de clients.

Mr Schulte commente ce nouvel Accord avec Egide : « j'ai pu constater, lors de notre visite de l'usine d'Egide à Bollène, la maîtrise d'expertises technologiques uniques que nous pourrons mettre à disposition de nos clients. Nous sommes fiers d'ajouter Egide à notre portefeuille de composants et de solutions d'interconnexion gérés par Felix Pape et moi-même en tant que responsables de produits Egide. Nous soutiendrons la croissance globale des activités d'Egide sur notre territoire et notre clientèle sur les pays couverts par notre accord. »

Spectraline (Wuhan - Chine) représentera Egide en Chine sur les marchés et applications Optronique, Capteurs, RF & Hyperfréquences. Mr Kevin Luo, créateur de Spectraline, a une grande expérience des applications photoniques pour la Défense, l'Aéronautique, le Spatial, et les Transmissions Optiques. Egide apportera à Spectraline et à ses clients sa large gamme de produits et de solutions de haute technologie adaptées à ces marchés spécifiques.

Mr Kevin Luo commente ce nouvel Accord avec Egide : « Je suis très fier de devenir un partenaire d'Egide. Egide fournit des boîtiers hermétiques innovants basés sur un savoir-faire et une technologie uniques pour applications avancées. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés chinoises sont impliquées dans l'assemblage de composants critiques dans les domaines de la photonique et des hyperfréquences. Notre coopération apportera à nos clients des solutions de boîtiers hermétiques de haute fiabilité pour faciliter leur développement et la fabrication de produits hauts de gamme. Ensemble, Egide et Spectraline ont tous les atouts pour développer avec succès leur activité en Chine dans ces domaines. »

Vincent Courty, VP Ventes Monde du groupe Egide : « Je suis très heureux d'avoir conclu ces partenariats avec MSA Components et Spectraline pour représenter le groupe Egide dans ces régions économiques majeures et porteuses de croissance. J'ai été impressionné par la rigueur, la qualité et la connaissance des personnes que j'ai rencontrées, et par leur grande expérience de la relation client sur les marchés cibles et historiques d'Egide. Je suis convaincu que ces nouveaux partenaires contribueront significativement à la croissance de notre groupe pour les années à venir. »

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com

A propos d'Egide

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d'entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID

CONTACTS

EGIDE - Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL - Relations investisseurs - Frédéric Portier - +44 7802 533333 - fportier@inbound.capital

FIN'EXTENSO - Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

