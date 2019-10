EGIDE : partenaire industriel clé de Leonardo UK pour son programme spatial IASI-NG

Communiqué de presse

Egide : un partenaire industriel clé de Leonardo UK pour son programme spatial IASI-NG

Bollène, le 1er octobre 2019 - 07h00 (CET) - Lors de la livraison du premier boîtier pour son programme spatial IASI-NG (Infra-red Atmospheric Sounding Interferometer - New Generation), Leonardo UK a renouvelé sa confiance à Egide (Euronext Paris FR0000072373 - Reuters: EGID.PA - Bloomberg : GID), invité pour l’occasion sur son site de Southampton (Royaume-Uni).

Ces dernières années, la coopération dans le domaine spatial entre le Royaume-Uni et la France s'est renforcée, notamment dans les domaines de l'observation terrestre et des actions pour le climat.

L'IASI-NG est un nouvel interféromètre de sondage dans l'infrarouge – issu d’un partenariat entre Leonardo, Airbus Defence and Space, le Centre National d'Etudes Spatiales et l'Agence spatiale britannique. Il permettra de mesurer les profils de vapeur d’eau, de concentrations gazeuses et de températures au niveau de l'atmosphère terrestre. Le premier vol à bord du satellite européen MetOp-SG-A est prévu pour 2022.

Leonardo est un partenaire et client historique d'Egide pour les applications de détections d’image de haute performance. Egide a été choisi sur le programme spatial IASI-NG pour son expertise historique dans le spatial et la réputation de ses boîtiers hermétiques de haute qualité en céramique et en métal conçus et fabriqués pour ce marché.

Egide bénéficie en effet de plusieurs décennies d'expérience dans la fourniture de solutions innovantes pour les programmes spatiaux les plus exigeants sur tous les continents.

Peter Dillon, Vice-Président de la division Détecteurs Infrarouge et responsable du site Leonardo UK à Southampton déclare :« Nous avons besoin de partenaires industriels et technologiques capables de comprendre notre métier et les défis auxquels nous devons faire face. Egide le fait depuis longtemps. Nous avons toujours été confiants dans la qualité de leurs boîtiers et dans leur savoir-faire. L'expertise reconnue d'Egide et l'excellence de son équipe d'ingénieurs sont très appréciées par les experts techniques de Leonardo. Les deux équipes ont pu travailler en étroite collaboration pour optimiser la conception de ce boîtier de détecteur au profit de nos clients sur ce programme scientifique historique ».

James Collins, Président-Directeur Général du groupe Egide, commente : « Nous sommes très heureux que Leonardo nous considère depuis si longtemps comme un fournisseur incontournable de boîtiers hermétiques pour leurs applications infrarouges. La conception et la fabrication de ces produits utilisant nos technologies HTCC font partie des compétences fondamentales d'Egide depuis de nombreuses années. C'est encore plus gratifiant de voir nos boîtiers utilisés pour une mission aussi importante que celle du programme spatial IASI-NG. »

Les usines d'Egide ont qualifié leurs principaux procédés industriels pour les applications spatiales. Cela comprend le scellement hermétique verre/métal et céramique HTCC/métal (HTCC pour Céramique Cofrittée à Haute Température), et l’utilisation des matériaux de faible densité.

Les solutions spatiales dédiées conçues par Egide couvrent également la qualification de matériaux de dissipation thermique haute performance ainsi que les processus de galvanoplastie des pièces utilisées dans les satellites et les lanceurs.

