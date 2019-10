EGIDE : partenaire industriel de Leonardo UK pour son programme spatial IASI-NG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lors de la livraison du premier boîtier pour son programme spatial IASI-NG (Infra-red Atmospheric Sounding Interferometer - New Generation), Leonardo UK a renouvelé sa confiance à Egide. Leonardo est un partenaire et client historique d'Egide pour les applications de détections d’image de haute performance. Egide a été choisi sur le programme spatial IASI-NG pour son expertise historique dans le spatial et la réputation de ses boîtiers hermétiques de haute qualité en céramique et en métal conçus et fabriqués pour ce marché.L'IASI-NG est un nouvel interféromètre de sondage dans l'infrarouge – issu d'un partenariat entre Leonardo, Airbus Defence and Space, le Centre National d'Etudes Spatiales et l'Agence spatiale britannique. Il permettra de mesurer les profils de vapeur d'eau, de concentrations gazeuses et de températures au niveau de l'atmosphère terrestre. Le premier vol à bord du satellite européen MetOp-SG-A est prévu pour 2022.