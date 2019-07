EGIDE : remporte un contrat de 3 ans renouvelable avec Lynred

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Egide SA annonce avoir conclu un contrat de fabrication et d’approvisionnement avec son client Lynred pour une durée de 3 ans renouvelable.Dans le cadre de ce nouveau contrat, Egide SA va poursuivre sa relation industrielle et commerciale avec Lynred, débutée il y a de nombreuses années, et lui fournir des boîtiers, interfaces et assemblages complexes pour ses applications de vision infra-rouge.Les deux sociétés se sont par ailleurs engagés dans le codéveloppement de futures générations de produits, conjuguant ainsi les expertises technologiques des deux groupes dans un esprit de partenariat industriel.