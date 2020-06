EGIDE : renforce sa présence commerciale en Russie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Egide a annoncé la signature d’un nouvel accord de distribution commerciale en Russie. Dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à développer ses activités, ce nouvel accord a été signé avec SD Solutions LLC (Saint-Pétersbourg). SD Solutions LLC couvrira la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan pour le fabricant de boîtiers hermétiques et de solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles.Dirigé par Vladimir A. Tertychenko, SD Solutions LLC a une expérience avérée des ventes techniques pour des solutions électroniques de haute fiabilité dans cette région du monde et sur les marchés cibles d'Egide SA : Spatial, Avionique, Exploration pétrolière, Electronique de Puissance, Médical.L'offre d'Egide en boîtiers hermétiques et solutions de dissipation thermique complétera parfaitement le portefeuille de produits proposé par SD Solutions à sa base de clients.