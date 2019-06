EGIDE : succès de l'augmentation de capital, Vatel Capital détient 19,01% du groupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Egide a annoncé le succès de son augmentation de capital par émission d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Le spécialiste de la fabrication de boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles a levé 2,6 millions d’euros, correspondant à l’émission de 2 446 502 actions nouvelles. Le Directeur général, sur délégation du conseil d’administration d’Egide, a décidé d’exercer partiellement, à hauteur de 3,2%, la clause d’extension de l’offre.Conformément à son intention, Vatel Capital a souscrit 1 904 761 actions nouvelles pour un montant brut global de 2 millions d'euros. Vatel Capital détient ainsi 19,01% du capital social de la Société après réalisation de l'augmentation de capital. Il est précisé que Vatel Capital n'a pas l'intention de demander à être représenté au conseil d'administration de la société.Cette opération apporte à Egide les financements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle du Groupe en France. Cela comprend des investissements en équipements industriels devant permettre une meilleure utilisation et une amélioration des performances des équipes, tout en renforçant la capacité d'Egide SA à faire croitre ses revenus au-delà de son seuil de rentabilité. L'accent est ainsi mis sur les marchés prioritaires des produits radiofréquences / hyperfréquences utilisés dans les applications aérospatiales et de défense.L'émission des actions nouvelles ainsi que leur règlement-livraison auront lieu le 7 juin 2019. L'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris interviendra le 7 juin 2019.