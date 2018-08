Egide : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Egide a annoncé le renforcement de son organisation commerciale aux Etats-Unis avec effet immédiat. Ainsi, le fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles a communiqué la promotion de Kevin Cotner en qualité de Vice-Président des ventes pour l'Amérique du Nord et la nomination de Gabriel J. Vitorla en qualité de Directeur régional des ventes pour toute la zone Midwest des Etats-Unis.Kevin Cotner dépendra directement de Vincent Courty (Vice-Président des ventes Monde) et aura la responsabilité de la gestion des ventes des produits du groupe en Amérique du Nord. Kevin a passé la plus grande partie de sa carrière chez Santier (intégré au groupe Egide depuis mars 2017) où il a occupé des responsabilités de direction. Plus récemment, il était le directeur du " business development " du groupe Egide.Gabriel Vitorla dépendra directement de Kevin Cotner. Avant de rejoindre Egide, Gabriel a occupé plusieurs postes de direction des ventes aux Etats-Unis dans l`industrie électronique (Mini Circuits), dans le secteur des communications par satellite chez L-3 Communication, puis au sein de General Dynamics - C4S Satcom, depuis devenue filiale du Groupe Airbus.