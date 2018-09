Egide : Certification AS 9100 pour Egide USA et Santier

EGIDE USA ET SANTIER OBTIENNENT AVEC SUCCÈS LA CERTIFICATION AS 9100

EGIDE

Cambridge & San Diego, 17 septembre 2018 - 7h00 (CET)

• Egide USA (Cambridge, Maryland) et Santier (San Diego, Californie) ont obtenus la certification AS9100:D

• La norme AS9100:D, basée sur la norme ISO 9001, est la norme commune dans le management de la qualité pour le domaine de l'aérospatiale

• Egide USA et Santier continuent à démontrer leur engagement à satisfaire aux exigences très élevées de l'industrie aérospatiale

Le système de management de la qualité d'Egide USA (site de Cambridge) et de Santier (site de San Diego) ont été auditéeset certifiées AS9100:D et ISO 9001:2015. Les deux certifications ont été délivrées par Intertek Testing Services NA, Inc.

AS9100 est une norme internationale applicable aux systèmes de management de la qualité, spécifique à l'industrie aéro-nautique, spatiale et de défense (AS&D) ; AS9100:D est la version la plus récente en matière de qualité et de gestion des risques pour les entreprises qui conçoivent et fabriquent des produits (pièces détachées, composants ou assemblages) pour l'industrie aérospatiale.

Basée sur la norme ISO 9001, AS9100 est gérée par l'International Aerospace Quality Group (IAQG) ; elle satisfait les exi-gences de très haut niveaux requises pour répondre à la fois aux besoins civils et militaires de l'aviation et de l'aérospatial.

L'obtention de cette certification AS9100:D sur les sites de Cambridge et de San Diego renforce la compétitivité d'Egide USA et de Santier et standardise les processus de management de la qualité des deux entités. Les équipementiers du domaine aérospatial requièrent de leurs fournisseurs et sous-traitants qu'ils soient certifiés selon la norme AS9100.

Pour mémoire, Egide USA était certifié ISO 9001 depuis décembre 1998 et Santier depuis juillet 2001.

A PROPOS D'EGIDE Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance,...). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Les actions EGIDE sont éligibles PEA-PME et FCPI

Egide a renouvelé sa qualification d'entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018 Système de management qualité et environnement certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015

EGIDEest coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN :FR0000072373- Reuters :EGID.PA- Bloomberg :GID