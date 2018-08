Egide : deux nominations en Amérique du Nord

22/08/2018 | 07:45

Egide annonce la promotion de Kevin Cotner en qualité de vice-président des ventes pour l'Amérique du Nord, et la nomination de Gabriel J. Vitorla en qualité de directeur régional des ventes pour toute la zone midwest des Etats-Unis.



Kevin Cotner dépendra directement de Vincent Courty, vice-président des ventes monde, et aura la responsabilité de la gestion des ventes des produits en Amérique du Nord. Plus récemment, il était le directeur du business development du groupe Egide.



Gabriel Vitorla dépendra directement de Kevin Cotner. Avant de rejoindre Egide, il a occupé des postes de direction des ventes aux Etats-Unis, notamment au sein de General Dynamics - C4S Satcom, depuis devenue filiale du groupe Airbus.



