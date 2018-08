Egide : renforce son organisation commerciale aux États-Unis

Bollène (France) - Le 21 août 2018 - 20:00 (CET)

EGIDE RENFORCE SON ORGANISATION COMMERCIALE AUX ETATS-UNIS

Le groupe Egide (ISIN: FR0000072373 - Reuters: EGID.PA - Bloomberg: GID) annonce aujourd'hui diverses promotions et nominations au sein de sa division commerciale pour l'Amérique du Nord.

Jim COLLINS, Président-Directeur Général d'Egide qui a confié à Vincent COURTY, Vice-Président des ventes Monde, la mission de renforcer l'organisation commerciale de la zone Etats-Unis, est fier d'annoncer avec effet immédiat :

La promotion de Kevin COTNER en qualité de Vice-Président des ventes pour l'Amérique du Nord,

La nomination de Gabriel J. VITORLA en qualité de Directeur régional des ventes pour toute la zone Midwest des Etats-Unis.



Kevin COTNER dépendra directement de Vincent COURTY et aura la responsabilité de la gestion des ventes des produits du groupe en Amérique du Nord. Kevin (https://www.linkedin.com/in/kevin-cotner-a84ba66b/ ) a passé la plus grande partie de sa carrière chez Santier (intégré au groupe Egide depuis mars 2017) où il a occupé des responsabilités de direction. Plus récemment, il était le directeur du business development du groupe Egide.

Gabriel VITORLA dépendra directement de Kevin COTNER. Avant de rejoindre Egide, Gabriel (https://www.linkedin.com/in/gabriel-vitorla/ ) a occupé plusieurs postes de direction des ventes aux Etats-Unis dans l'industrie électronique (Mini Circuits), dans le secteur des communications par satellite chez L-3 Communication, puis au sein de General Dynamics - C4S Satcom, depuis devenue filiale du Groupe Airbus.

Vincent COURTY, Vice-Président des ventes Monde du groupe Egide, déclare : " Je suis ravi de travailler étroitement avec Kevin à la structuration de la direction commerciale nord-américaine du groupe. Nous allons bénéficier à la fois de sa grande expérience en tant que Manager et de sa forte expertise des marchés. Je suis également ravi que Gabriel rejoigne l'équipe de Kevin. Il apporte au groupe une solide expérience dans le développement des ventes dans le secteur de la haute technologie et nous aidera à établir une relation forte et au plus haut niveau avec nos clients stratégiques. »

Kevin COTNER, Vice-Président des ventes pour l'Amérique du Nord, déclare : " Je suis enthousiaste de jouer un rôle stratégique dans l'organisation commerciale nord-américaine du groupe Egide. Avec l'arrivée de Gabriel, nous accueillons un professionnel de la vente très expérimenté et possédant une solide connaissance des secteurs que nous adressons. Son expertise en gestion des ventes, associée à sa grande expérience technique, sont particulièrement complémentaires aux compétences de nos forces commerciales. Nous sommes impatients, en équipe, de développer ensemble les ventes du groupe. »

***

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com

A propos d'Egide

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, .). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d'entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

Système de management qualité et environnement certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015

EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 - Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID

CONTACTS EGIDE - Direction financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com

INBOUND CAPITAL - Relations investisseurs - Frédéric Portier / David Chermont - +44 7802 533333 - fportier@inbound.capital

FIN'EXTENSO - Relations presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: EGIDE via Globenewswire