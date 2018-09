Egide : système de management certifié aux Etats-Unis

17/09/2018 | 07:52

Egide indique que le système de management de la qualité d'Egide USA (site de Cambridge) et de Santier (site de San Diego) ont été auditées et certifiées AS9100:D et ISO 9001:2015 par Intertek Testing Services NA, Inc.



AS9100 est applicable aux systèmes de management de la qualité, spécifique à l'industrie aéronautique, spatiale et de défense. Les équipementiers du domaine aérospatial requièrent de leurs fournisseurs et sous-traitants qu'ils soient certifiés selon cette norme internationale.



L'obtention de cette certification AS9100:D sur les sites de Cambridge et de San Diego renforce la compétitivité d'Egide USA et de Santier et standardise les processus de management de la qualité des deux entités.



