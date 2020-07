EGIDE : EGIDE USA Incident à l'usine de Cambridge, Maryland, Etats-Unis

Cambridge et Bollène, le 3 juillet 2020, 18h00 (CET)

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

EGIDE USA

Incident à l’usine de Cambridge, Maryland, Etats-Unis

Le 1er juillet 2020, en fin d’après-midi, alors que le site d'Egide USA à Cambridge, Maryland, USA, était fermé pour cause de week-end prolongé pour la fête nationale du 4 juillet, un incendie s'est déclaré dans la zone de traitement de surface. Il a été rapidement éteint et il n'y a pas eu de blessé. La priorité a immédiatement été donnée à l'inventaire des produits chimiques potentiellement dangereux associés aux lignes de traitement de surface touchées par l'incendie.

Une entreprise de décontamination a été contactée et se trouve sur place. En collaboration avec l'équipe de traitement des déchets d'Egide USA, et les pompiers, une évaluation de l'usine est en cours.

Pour l'instant, bien qu'Egide ne connaisse pas l'étendue des dégâts, il semble qu'ils soient limités à la ligne de traitement de surface Or.

Dans ces circonstances, toutes les équipes US et françaises du Groupe sont mobilisées pour satisfaire les commandes en cours et servir les besoins urgents de ses clients.

En effet, les lignes de traitement de surface de nos usines de San Diego, California, et de Bollène, France, sont prêtes à prendre le relais afin d’assurer la livraison des commandes urgentes. Tous les clients potentiellement impactés à court terme par cet incident seront contactés individuellement afin de faire le point sur les livraisons et le calendrier à venir.

Le Groupe Egide et les équipes de Cambridge souhaitent apporter leur profonde reconnaissance aux secours qui sont arrivés très rapidement, et les remercier pour leur compétence et leur professionnalisme.

La priorité du groupe est désormais axée sur la sécurité de ses employés et de la communauté et sur l'impact environnemental de ces événements. Toutes les unités du groupe sont concentrées à servir leurs clients de la meilleure façon possible compte tenu de la situation.

Une communication de suivi sera faite dès que la situation évoluera.

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018

