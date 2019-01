21/01/2019 | 11:05

Jugeant la valorisation 'particulièrement convaincante', Barclays relève sa recommandation sur Eiffage de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', malgré un objectif de cours ajusté de 101 à 98 euros dans le sillage d'une réduction de 6% de ses estimations de BPA.



'Nous pensons que la sous-performance relative d'Eiffage par rapport à son pair le plus proche et co-investisseur dans APRR offre un point d'entrée attractif', affirme le broker dans sa note sur le groupe de construction et de concessions.



Barclays ajoute que l'impact des gilets jaunes est maintenant largement connu et que si le logements en France demeure un vent contraire, les dynamiques sont favorables dans les travaux publics, ce dernier étant plus important pour Eiffage.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.