Eiffage : Oddo BHF confirme son opinion 'achat'

05/07/2019 | 14:28

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' sur Eiffage (avec un objectif de cours de 103 euros), jugeant que sa sous-performance par rapport à Vinci (-5% contre +10% sur 12 mois) 'semble difficile à justifier'.



Il note que les deux groupes profitent d'un environnement de taux favorable et d'une bonne dynamique opérationnelle, et qu'avec un rendement de free cash-flow 2020 ajusté de 11,1% (contre 6,6% pour Vinci), la valorisation d'Eiffage est particulièrement attractive.



'Certes, la stratégie de croissance externe d'Eiffage soulève des questions mais nous pensons que les risques sont exagérés et le groupe pourrait clarifier sa stratégie rapidement', ajoute l'analyste.



