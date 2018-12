Eiffage : Oddo confirme son opinion

18/12/2018 | 10:46

Eiffage annonce avoir acquis sur le marché 5,03% du capital représentant 4,33% des droits de vote de Getlink.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 106 E. ' Eiffage dit avoir l'intention d'être un investisseur de long terme de Getlink et se réserve la possibilité de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché ' indique le bureau d'analyses.



' Selon nous, la principale incertitude réside dans l'évolution future du trafic et les conséquences liées au Brexit. Le vote du Brexit a été repoussé, du 9 décembre au 15 janvier. Un Brexit hard aurait sans doute des conséquences d'abord au niveau de la monnaie mais aussi au niveau du levier financier d'Eiffage ' souligne Oddo.



Le bureau d'études estime que Getlink reste très dépendant de son seul actif ; le Tunnel. ' Vinci en sait quelque chose, le groupe avait discrètement pris une participation dans Eurotunnel il y a 10 ans avant de finalement en sortir aussi rapidement, sans bruit ni fumée ! '.



