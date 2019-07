Eiffage : Oddo confirme son opinion après une rumeur

11/07/2019 | 10:33

Oddo indique que selon la presse française (La Voix du Nord), Eiffage, associé à la CCI de Marseille, devrait reprendre l'exploitation de l'aéroport de Lille, qui était depuis 50 ans exploité par la CCI Hauts de France (61%) associée à Veolia (34%) et Sanef (5%).



' L'aéroport reçoit chaque année environ 2 millions de passagers pour un CA autour e 20 ME. Des investissements importants (100 ME sont mentionnés) semblent nécessaires avec pour objectif d'augmenter le nombre de passagers de 50% ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses souligne la stratégie aéroportuaire du groupe. Il reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 103 E.



