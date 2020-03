Eiffage : Oddo réduit sa cible, reste à 'achat'

18/03/2020 | 09:32

Tout en abaissant son objectif de cours de 119 à 85 euros sur Eiffage, Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat', anticipant une 'chute forte, mais temporaire, de l'activité en 2020', et ne voyant pas de remise en cause du modèle.



S'il estime que l'EBITDA de la filiale autoroutière APRR devrait baisser de 50%, le bureau d'études met en avant 'des liquidités abondantes et des échéances de refinancement limitées' pour le groupe de construction et de concessions.



