Eiffage : Oddo réitère son conseil après le trafic d'APRR

24/07/2019 | 11:17

APRR a publié un trafic en baisse de 2,1% au 2ème trimestre 2019, plus forte que ce qu'on attendait (Oddo : -1.4%e). Comme attendu, les véhicules légers enregistrent une baisse sensible (-2,4%). La déception vient cependant davantage de la baisse du trafic poids lourds (-0,6% au T2 2019) souligne oddo.



Suite à cette publication d'APRR, les analystes confirment leur conseil à l'achat et leur objectif de 103 E.



' La publication des résultats semestriels d'Eiffage (le 28 août) risque d'être en demi-teinte avec une croissance T2 du contracting moins forte que celle du T1 et une pression sur la marge (effet mix et baisse de la marge d'Eiffage Construction) ' indique Oddo dans son analyse du jour.



' Eiffage devrait à cette occasion préciser sa stratégie de croissance externe (après l'acquisition de l'aéroport de Lille et le projet de reprise de 49% de celui de Toulouse) ce qui pourrait contribuer au re-rating du titre. Rappelons que sur les 12 derniers mois, Eiffage a largement sous-performé Vinci (-3% contre +11%) ce qui nous semble injustifié ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.