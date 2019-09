Eiffage : Oddo relève son objectif de cours

17/09/2019 | 11:57

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 110 E (contre 103 E). Les analystes pensent que la valorisation est attractive alors que les risques associés à la croissance externe semblent exagérés.



' Lors du roadshow que nous avons organisé à Paris, le management d'Eiffage s'est montré particulièrement rassurant tant sur la dynamique opérationnelle (volumes de travaux, évolution des marges, trafic autoroutier) que sur sa stratégie de croissance externe ' indique le bureau d'analyses.



Oddo s'attend à une poursuite de la croissance de l'activité travaux en 2020 pour Eiffage (+1.4%e).



Les analystes estiment également que la marge d'Eiffage Energie devrait continuer de progresser grâce à la poursuite des réorganisations dans les régions sous-performantes. Enfin ils indiquent que la division Infrastructure devrait profiter de la bonne dynamique des volumes.



