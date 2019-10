5e colloque de l'observatoire de la LGV BPL : l'environnement à l'honneur

Cette année, le colloque de l'observatoire environnemental s'est réuni au Natur'Eau Parc Echologia pour faire un bilan des études deux ans après la mise en service de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. Introduit par le Préfet de la Mayenne, le colloque a permis d'aborder l'ensemble des sujets environnementaux autour de la ligne à grande vitesse.

Le colloque a été l'occasion de présenter les résultats du bilan environnemental intermédiaire LOTI (Loi d'Orientation des Transports Intérieurs) qui confirment à date la conformité engagements environnementaux pris dans le cadre de la LGV BPL. Le bilan LOTI est un exercice réglementaire qui a également un réel intérêt pour tous les projets d'infrastructures linéaires.

Une journée organisée en deux parties, avec, dans un premier temps l'observatoire photographique du paysage (OPP) mis en place dans le cadre de l'observatoire BPL pour évaluer les changements durant les différentes phases de travaux. Un travail au long cours de plus de 15 ans qui s'achèvera en 2022 et dont l'intégralité des clichés est disponible sur une plateforme régionale bretonne appelée la POPP BREIZH et dont Eiffage est partenaire. L'opportunité également de présenter l'étude paysagère menée l'année prochaine, et qui recueillera la perception des riverains sur les évolutions qui ont eu lieu.

Tout un volet était ensuite dédié à la présentation des études de suivis naturalistes :