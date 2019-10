Challenge Eurocom : un défi relevé par les équipes d'Eiffage Construction coachées par Souleymane Cissokho !

Le challenge sportif Eurocom est propice aux rencontres entre les athlètes et le monde de l'entreprise. On connaît l'importance du double projet des sportifs olympiques et paralympiques français soutenus par la Fondation pour le Pacte de performance depuis quelques années. Voilà pourquoi des dizaines d'athlètes participent au Challenge Eurocom et vont partager le temps de quelques épreuves avec autant de partenaires du monde de l'entreprise, tous ensemble. Eurocom apporte son savoir-faire dans un rendez-vous unique pour croiser les expériences.

Le programme de cette année s'organisait autour d'un parcours d'orientation avec boussoles dans le bois de Vincennes, barque, tir à l'arc, ski géant, boot camp, grand sauts. Ces épreuves, disputées en équipe de 4 mélangeant sportifs de haut niveau et représentants des partenaires, se sont déroulées à l'INSEP, lieu de l'excellence du sport Français. Ces différentes activités ont permis aux participants de découvrir l'INSEP autrement, aux côtés de sportifs de haut niveau intégré aux Pacte de Performance de différentes entreprises.

Pour cette 3e édition, Eiffage Construction a inscrit 3 équipes et est ainsi l'entreprise qui a réuni le plus grand nombre de participants. De plus, Souleymane Cissokho était présent pour booster nos salariés participants et leur a porté chance ! En effet, l'équipe d'Eiffage Construction Amélioration de l'Habitat a remporté le challenge en arrivant en première place ! On retrouve à la seconde place du podium l'équipe d'Eiffage Construction Habitat !

Signataire du pacte de performance depuis décembre 2014, Eiffage Construction accompagne les sportifs de haut niveau en leur assurant la poursuite d'une formation, insertion et reconversion professionnelle. L'entreprise a déjà intégré au sein de ses équipes huit sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, les sportifs que la branche compte cinq sportifs :