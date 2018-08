Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon : Eiffage Immobilier vend en VEFA à l’incubateur de start-up Village by CA

Séduit par l'emplacement de la future Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon, sa proximité avec le tramway et le volume du terrain proposé (1 253m²), Crédit Agricole Champagne Bourgogne a présenté le concept « Village By CA » il y a un an et demi aux équipes d'Eiffage Immobilier.

Le Village by CA est un accélérateur de business qui met en relation des start-up avec des entreprises pour leur permettre de se développer en trouvant des relais de croissance auprès de partenaires. Quant aux partenaires ils pourront y trouver de l'agilité, de l'inspiration et une autre manière de fonctionner.

Le Village BY CA est un concept en pleine expansion puisqu'il compte aujourd'hui 646 start-up, 462 partenaires et 200M€ de fonds levés en 2017.

Ce concept est déjà développé au sein de 24 structures et 15 nouveaux vont voir le jour dont celui de Dijon.

Le choix des façades et la volumétrie des bâtiments ont été établis avec les architectes des bâtiments de France (ABF) et la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Grand Est puisque le Village by CA intègre un bâtiment inscrit aux monuments historiques.

Le projet se concrétise désormais avec la promesse de VEFA signée. La signature de l'acte authentique interviendra en fin d'année 2018 et la construction débutera en Janvier 2019.