Clemessy : tout l'univers de la marque au Salon du Bourget, du 17 au 23 juin 2019

Implantée dans le hall des équipementiers, Clemessy mettra en avant les savoir-faire et les expertises de la branche Eiffage Énergie Systèmes dans les domaines de l'aéronautique, du spatial et de la défense.

Dans l'aéronautique, les équipes présenteront la manière dont elles répondent aux besoins des avionneurs, des équipementiers et des mainteneurs d'avions dans les domaines de la R & D, de la production et de la MRO.

Les nombreux projets tels que A320 Neo, A330 Neo, A350, A380 et bien d'autres encore serviront également de cartes de visite pour asseoir notre expertise d'ensemblier-intégrateur et de mainteneurs, tant au niveau des bâtiments que des process industriels.

De l'ingénierie à la maintenance-exploitation, en passant par la réalisation dans le domaine des utilités, des moyens d'essais et des procédés, Clemessy répond aussi aux besoins du secteur spatial depuis plus de 50 ans. Le Salon sera également l'occasion de rappeler que nous intervenons dans la construction d'ensemble de lancement de fusées, ainsi que dans l'intégration et le test de satellites et d'équipements embarqués.

Les équipes commerciales présenteront les offres et les expertises en génies électrique, informatique, mécanique, climatique et hydraulique, tout en évoquant la contribution aux programmes Ariane 5 et Ariane 6, entre autres.

L'axe défense ne sera pas en reste et présentera ses offres développées pour les infrastructures, les bâtiments, les systèmes d'armes ainsi que la maintenance.

Rendez-vous sur le stand E185 - Hall2B et venez participer aux conférences organisées sur le stand ayant pour thèmes :

- La solution de test pour les actionneurs : lundi 17 juin à 11h et mardi 18 juin à 15h30

- Syclone - Maîtrisez vos process à la perfection : mardi 18 juin à 11h

- La sécurisation de sites sensibles : mercredi 19 juin à 11h

Crédits photo : © ESA/DUCROS David