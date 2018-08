Clévia : construction et restructuration du complexe aquatique Arago à La-Roche-sur-Yon

Le futur complexe aquatique ouvrira au public six bassins à vocations distinctes (pour la natation sportive et l'entraînement, pour l'apprentissage ou pour des activités plus ludiques). Un espace bien-être, composé d'un Spa, d'un hammam, d'un sauna et de solariums, ainsi qu'une rivière dénivelée et trois toboggans sont également prévus au programme.

Combinant de nombreux savoir-faire en adéquation avec un chantier de cette envergure, nos collaborateurs vont procéder à l'installation d'une chaufferie à gaz d'une puissance totale de 1 900 kW. Ils installeront, par ailleurs, 200 m² de panneaux solaires thermiques pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire et mettront en service un système de production instantanée d'eau chaude sanitaire d'une puissance de 1 040 kW.

Nos experts organiseront aussi la récupération de chaleur sur la production d'eau glacée existante. Le traitement d'air des bassins sera assuré par deux centrales de traitement d'air thermodynamiques (la première présentant un débit de 48 000 m3 par heure et la seconde atteignant celui de 80 000 m3 par heure). Afin d'équiper le complexe aquatique de façon optimale, nos équipes installeront également 240 appareils sanitaires au total.

Initiés en mai 2018, les travaux s'achèveront en mai 2021.

Crédit photo : © Blamm Architecture