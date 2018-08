Clévia : extension de la clinique Jules Verne à Nantes et création d’un plateau d’ophtalmologie

Fondé par trois entités mutualistes (Mutualité française Finistère et Morbihan, Harmonie Services Mutualistes et Harmonie Mutuelle), Hospi Grand Ouest offre une alternative sociale et solidaire aux prises en charge de santé classiques des secteurs public et privé.

La clinique Jules Verne fait partie de la dizaine d'établissements gérés par Hospi Grand Ouest. Actuellement en travaux d'agrandissement, l'établissement disposera bientôt d'une aile nouvelle dédiée à l'ophtalmologie. L'extension de 5860 m² sur quatre niveaux comportera six salles d'opération et une salle de chirurgie réfractive (correction au laser de la myopie, de l'astigmatisme, de l'hypermétropie ou de la presbytie).

Nos experts en génie climatique et énergétique, opérant au nom de notre marque Clévia, supervisent l'extension de la production d'eau glacée de 800 Kw (pour atteindre une puissance frigorifique de 1500 kW) et le redimensionnement de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire depuis la sous-station existante (afin d'atteindre une puissance thermique de 3000 kW). Nos collaborateurs se chargeront aussi de mettre en service une douzaine de centrales de traitement d'air reliées aux blocs opératoires, aux locaux annexes et à l'espace de balnéothérapie. Les travaux de plomberie et de désenfumage du site font également partie de leurs prérogatives.

Ce chantier, qui débute à peine, devrait être livré d'ici mars 2020.

Crédit photo : © AIA Life Designers