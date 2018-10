Clévia : extension et restructuration du plateau technique du Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire (35)

Spécialisée dans le génie climatique et énergétique, notre marque Clévia propose une offre clés en main permettant de répondre aux enjeux de sécurité, de qualité d'hygiène et de contrôle de l'atmosphère. Nos experts Clévia planchent actuellement sur la réalisation de cinq blocs opératoires et un bloc hybride répondant à la norme ISO 5. Les normes ISO codifient la propreté des salles blanches et leur classification (de 1 à 9) dépend de la concentration maximale autorisée de particules par mètre cube d'air.

Aguerris à ce genre d'exercice, nos collaborateurs ont également pour mission d'orchestrer l'agrandissement et la restructuration de la stérilisation, d'une Salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), de l'accueil ambulatoire « fast track », de la salle de lavage endoscopes, répondant cette fois à la norme ISO 8, de certains locaux annexes et de la pharmacie.

Pour mener à bien ce chantier, nos équipes, en charge de l'installation de onze centrales de traitement d'air, devront aussi mettre en service le système de production d'eau glacée.

Initié en juin 2018, ce chantier en cours doit être livré en avril 2020.

Crédits photo : © AWGA.