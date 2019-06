Clévia : réhabilitation achevée de Citéco, la Cité de l'économie à Paris

Afin de réhabiliter ce bâtiment historique de 6 000 m2 qui date du XIXe siècle, nos équipes ont réalisé des travaux sur-mesure de climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage, protection incendie et plomberie sanitaire. Elles ont travaillé en respectant l'architecture existante pour que les réseaux créés s'intègrent le plus discrètement possible au décor.

Dans le détail, nos collaborateurs ont installé deux groupes froids en sous-sol (d'une puissance unitaire de 300 kW), deux dry-coolers en terrasse (de 400 kW chacun), ainsi qu'une sous-station de 600 kW reliée au réseau de chaleur de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU). Ils ont également mis en service neuf circulateurs doubles et 17 centrales pour le traitement d'air de différentes zones : salle des coffres, halle Defrasse, café monétaire, amphithéâtre, escalier monumental et salles d'exposition.

Nos climaticiens ont installé, par ailleurs, 75 ventilo-convecteurs (2 tubes et 4 tubes), trois armoires de climatisation, huit extracteurs d'air et mis en service des systèmes mécaniques de désenfumage pour la salle des coffres, l'amphithéâtre et le café monétaires, ainsi qu'un système de traitement d'eau pour l'alimentation des douves qui entourent la salle des coffres. Nos plombiers ont aussi raccordé quatre ballons d'eau chaude sanitaire (ECS) - dont un système de production centralisé d'ECS d'une capacité de 300 litres pour le café monétaire - et trois stations de relevage des eaux usées en sous-sol. Pour finir, nos installateurs ont placé 45 sanitaires (dont un urinoir historique) et une centaine d'extincteurs à CO2. « Ce chantier a nécessité l'intervention d'un responsable d'affaires et de son apprenti, d'un conducteur de travaux, d'un responsable électricité-régulation, d'un metteur au point, de deux compagnons tuyauteurs et de divers sous-traitants : tuyauteurs, gaineurs, calorifugeurs, manutentionnaires, etc. », précise Florian Tanneau, responsable d'affaires.

L'inauguration de la Cité de l'économie s'est déroulée le 15 mai dernier en présence du Gouverneur de la Banque de France et de Bruno Lemaire, Ministre de l'économie. La cité a ouvert au public le 14 juin dernier.

