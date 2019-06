Cocoon'Âges® : Lancement de la construction de nouveaux logements intergénérationnels au sein du programme Les Ateliers à Grenoble

L'ensemble immobilier « Les Ateliers » prend place dans le quartier Berriat, lieu historique de Grenoble, berceau du siège CEMOI, ancienne chocolaterie, et des entreprises de ganterie grenobloises.

La ville de Grenoble a la volonté de faire ce quartier populaire un lieu d'innovation sociale favorisant l'émergence de nouvelles formes d'habitat au service du mieux vivre ensemble.

C'est pourquoi le programme « Les Ateliers » a reçu le Prix de la Mixité urbaine aux Pyramides d'Argent 2019 organisées par la FPI Alpes. En effet, la mixité d'habitat est une priorité donnée à cette résidence pour ses 6 bâtiments :

231 logements sont en accession à la propriété avec la possibilité de Prêt à Taux Zéro,

20 logements sont en accession sociale gérée par Grenoble Habitat,

41 logements en résidence Cocoon'Âges® proposant une mixité d'habitat intergénérationnel.

Conçue par le cabinet d'architecture PATRIARCHE & CO, « Les Ateliers » allie modernité, élégance et douceur de vivre. La conception laisse une large place à la lumière et le choix des matériaux de qualité apporte confort thermique, acoustique et esthétique tout en répondant aux normes RT 2012 et NF Habitat.

La concrétisation de cette opération confirme la pertinence du modèle des résidences intergénérationnelles Cocoon'Âges®, créé en partenariat avec la société d'ingénierie sociale Récipro-Cité. Une trentaine d'opérations sont en montage et développement à fin 2018.

