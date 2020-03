Coronavirus : Eiffage renonce à verser un dividende au titre de 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé mardi qu'il renonçait à verser son dividende proposé en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur ses activités.

Eiffage avait prévenu le 24 mars que l'épidémie de Covid-19 et les restrictions mises en place pour lutter contre sa propagation affectaient fortement ses activités de construction et de concessions, ce qui entraînerait une baisse de son chiffre d'affaires et de ses résultats en 2020.

Le groupe a indiqué mardi dans un communiqué que, dans "un contexte inédit sur le plan sanitaire, social et économique des pays dans lesquels le groupe intervient et dans un souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes", son conseil d'administration avait décidé de ne plus proposer de distribution de dividende à l'assemblée générale du 22 avril prochain.

Eiffage prévoyait initialement de verser un dividende de 2,80 euros par action au titre de l'exercice 2019.

Le groupe de construction a souligné que la décision n'était pas la conséquence de difficultés en matière de trésorerie, précisant qu'il aurait été "en mesure d'honorer son dividende tout en conservant la liquidité suffisante pour faire face à la situation présente et poursuivre son développement".

-Jérôme Batteau, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; jbatteau@agefi.fr ed: TVA

